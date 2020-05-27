صحيفة: من إدلب إلى طرابلس ابحث عن الأطماع التركية

تحدثت صحيفة "أحوال" التركية عن أطماع الرئيس التركيرجب طيب أردوغان، في البلاد العربية من إدلب السورية وحتى العاصمة الليبية طرابلس، وقالت :" إنها الحرب بالوكالة والصراع الذي لا منتصر فيه وإشاعة الفوضى وخلال ذلك وضع اليد على الأرض والثروات تحت شعارات اخوانية دوغمائية مغلفة بغلاف العثمانية – الأردوغانية الجديدة".

وأضافت الصحيفة أن تلك هي الخلاصة التي يمكن الخروج بها من التحركات التركية من إدلب الى طرابس.

وتطرقت الصحيفة إلى مقال الكاتبة بيثان مكيرنان في "الجارديان" البريطانية الذي تناولت فيه كثيرا من المعطيات المرتبطة بالفوضى التي أحدثتها تركيا في البلدان التي تدخلت فيها من إدلب إلى طرابلس.

وفي هذا الصدد تقول الكاتبة، لا تزال الحروب بالوكالة في سوريا واليمن مستعرة في عالم تتضاءل فيه القوة الأمريكية ، وبرزت ليبيا على أنها الملعب الواعد للاعبين الإقليميين الذين يسعون إلى تأسيس منطق جديد على أنقاض الربيع العربي.

وأضافت أن تركيا ضخت ما بين 8000 إلى 10000 من المرتزقة السوريين والتركمان الى ليبيا، في إطار المشروع التركي التوسعي للسيادة الجيوسياسية في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت إلى أن الليبيين هم الأكثر معاناة من الوضع الحالي الممتد منذ العام 2011 وحتى الآن حظر توريد السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلاد قد لا يكون ذا فعل مباشر على أرض الواقع، فقد انتشرت الجماعات المسلحة ذات الولاءات المختلفة والمنغمسة في الحصول على الأموال من جراء عمليات الإختطاف وأعمال القتل بالإنابة.

فيما نقلت صحيفة "أحوال" عن أنس القماطي، مدير معهد صادق ومقره طرابلس، القول إن تركيا تتطلع إلى استرداد مليارات الدولارات من عقود المشاريع غير المكتملة التي تم توقيعها في عهد القذافي، والخطوة التالية هي أن تتولى تركيا ملف إعادة الإعمار المطلوبة بعد انتهاء القتال.

وتستغل تركيا مرحلة الصراع والانقسام التي تشهدها ليبيا حالياً كأكثر فرصة مناسبة لبدء تنفيذ مخطط قديم تم احيائه عقب ثورات الربيع العربي والمتمثل في توسيع النفوذ التركي في العالم العربي من خلال بوابة المغرب العربي. ويقتضي نجاح المخطط التركي الهادف لزعامة إسطنبول للعالم العربي والإسلامي على المدى المتوسط، بدء تطبيق وصاية ناعمة على بعض البلدان باستغلال حالة التفكك وزيادة ترهل العمل العربي المشترك، وفقا للصحيفة التركية.

وبإصرار تركيا على زيادة توسيع نفوذها من خلال دخول بوابة ليبيا عبر طرابلس ودعم شرعية الإسلاميين في ما يسمى بحكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج، يضع أردوغان نصب أعينه زيادة موطئ قدم في هذه المنطقة وتحقيق اقصى المصالح الممكنة لفائدة بلاده بغض النظر عن مسار تنمية هذه الدول المصطدم بالتحالفات المضادة والخلافات التي يبدو أن تركيا تستفيد من تغذيتها لتكون الشريك التجاري والاقتصادي والعسكري التفاضلي لهذه الدول. والحاصل إن الدافع الأساس هو من أجل السيطرة على مصادر النفط والغاز في حوض البحر