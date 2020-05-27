محافظ الدقهلية: 51 مخالفة لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن حملة تموينية على عدد من المخابز ومحلات بيع وتداول السلع، حررت 51 محضرا لمخابز ومحلات بيع سلع غذائية مخالفة.

وأكد المحافظ، ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للتأكد من التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.

ومن جانبه أكد السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أنه تم المرور على عدد من المخابز والمحلات التموينية بنطاق المحافظة، وفي مجال المخابز تم تحرير 44 مخالفة شملت 24 نقص في الوزن و12 لعدم مطابقة المواصفات و5 لعدم وجود قائمة و3 عدم نظافة، وفي مجال الأسواق تم تحرير 7 محاضر شملت 2 للبيع بأعلى من السعر، و5 لعدم الإعلان.