إصابة أستاذ بارز بكلية طب قصر العيني بفيروس كورونا ونقله لمستشفى العزل

أصيب الدكتور مدحت مرسي، أحد أبرز أساتذة كلية طب قصر العيني جامعة القاهرة وأستاذ التشريح، بفيروس كورونا؛ وتم نقله لمستشفى العزل.

وكان آخر ما دونه الدكتور مدحت مرسي على حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دعوته إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.

كما دون: "ربِنَا لا يحرمني من قصر العيني أو التعامل مع طالب الطب في أي مكان، من لم يتعمل مع طالب الطب فهو لم ير طلبة، حفظهم الله أنا وسطهم من ٤٠ سنة لا تشعر أن تطور الاجتماعيات غيرهم، هم أطباء مصر الصامدون بدون مقابل

لو غنوا لهم ألف أغنية لايكفي، الجزاء عند الله".