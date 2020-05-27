بابا الفاتيكان يمهد الطريق أمام إعلان قداسة الراهب الصحراوي دو فوكو

من المقرر أن يصبح شارل دو فوكو، الراهب الفرنسي الشهير الذي عاش في الصحراء الجزائرية، قديسا كاثوليكيا بعد أن نسب إليه البابا فرنسيس معجزة ثانية له.

وأعلن الفاتيكان القرار في بيان اليوم الأربعاء، دون إعطاء تفاصيل عن المعجزة.

ولد دو فوكو عام 1858، وكان ضابطا في الجيش، ثم لاحقا أصبح مستكشفا وراهبا وكاهنا تبشيريا. وسافر على نطاق واسع في شمال أفريقيا والشرق الأوسط قبل أن يستقر في الجزائر.

وعاش سنواته الأخيرة كراهب في ولاية تمنراست جنوبي الجزائر، حيث كانت له صداقات مع السكان الطوارق المحليين وكتب قاموسا فرنسيا-طوارقيا.

وقتل الراهب في عام 1916 في هجوم من قبل رجال القبائل.

ويعرف دو فوكو كرائد في الحوار بين الأديان، وقد ألهم تأسيس العديد من الأخويات الدينية، مثل الإخوة الصغار ليسوع وأخوات يسوع الصغيرات.

وتقوم الكنيسة الكاثوليكية بانتظام بإعلان تطويب وقداسة راحلين يُنظر إلى أفعالهم على أنها نموذج للفضيلة المسيحية، ولكن يجب أن تُنسب لهم معجزات أولا.

وأعلن البابا بنديكت السادس عشر عام 2005 تطويب دو فوكو بعد أن وافق الفاتيكان على أن صلوات للراهب الفرنسي ساعدت في شفاء امرأة إيطالية من سرطان العظام الذي لا يمكن علاجه.

وبعد التطويب، عادة ما يتطلب الأمر إعلان معجزة ثانية لإعلان القداسة. ولم يتم تحديد وقت ومكان حتى الآن لإعلان قداسة دو فوكو.