استبعاد ممرض لعب «الليدو» مع طفل مصاب بكورونا في مستشفى أسوان التخصصي

فوجئ أحد أعضاء طاقم التمريض بمستشفى أسوان التخصصي المخصص لعزل حالات فيروس كورونا، بالاستبعاد من عمله؛ عقب تداول صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي من داخل مستشفى العزل أثناء مشاركته أحد الأطفال المرضى "لعبة الليدو الإلكترونية" عبر هاتف محمول.

وكشف مصدر طبي بمستشفى العزل أن أحد ممرضي مستشفى العزل في أسوان، صدُر له قرار باستبعاده من عمله؛ لاتهامه بمخالفة قواعد العمل داخل مستشفى العزل وفقًا للصور المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أشار المصدر أنه تم إلزام الممرض المستعبد بإجراء التحاليل اللازمة قبل مغادرته المستشفى؛ للتاكد من سلبية إصابته بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، نظم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على الفيس بوك حملة، لإدانة قرار استبعاد الممرض؛ بعد ظهور صور له أثناء مشاركته أحد الأطفال اللعب، وتقبيل يد إحدى السيدات المصابات؛ لتخفيف ألم الإصابة بفيروس كورونا عنها.

وتناقل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صور للمنافسة بين الطفل عبدالله المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بمستشفى العزل في أسوان والممرض في لعبة "الليدو" التي انتهت بفوز الطفل، ليكتب الممرض على حسابه بـ"فيسبوك": "جدع يا عبد الله.. كسبتني".