الجيش اليمني يعلن مقتل 11 حوثيا في مواجهات شرقي صنعاء

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أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء، مقتل 11 حوثيا في مواجهات شرقي العاصمة صنعاء.

وأفاد الجيش في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، بأن "أفراد الجيش الوطني كسروا هجوما لمليشيات الحوثي الانقلابية على أحد المواقع العسكرية في مفرق الجوف جنوبي مديرية نهم(حوالي 60 كم شرقي صنعاء)".

وأكد البيان نقلا عن مصدر عسكري مقتل ما لا يقل عن 11 حوثيا، فيما جرح آخرون.

وفي السياق ذاته، "استهدفت مدفعية الجيش الوطني مواقع وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بمنطقة نجد العتق بمديرية نهم، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات قتالية تابعة للحوثيين"، حسب البيان.

وسبق أن سقط الآلاف بين قتلى وجرحى في مواجهات منذ سنوات بين قوات الجيش اليمني والحوثيين في مديرية نهم الجبلية التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء.