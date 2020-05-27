المؤلفة جيه كيه رولينج تنشر قصة «إيكابوج» مجانا للأطفال خلال فترة الإغلاق

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قالت جيه كيه رولينج مؤلفة سلسلة روايات "هاري بوتر" اليوم الثلاثاء إنها ستنشر قصة خيالية جديدة للأطفال مجانا على الإنترنت، للتسلية عن الأطفال الخاضعين لقيود فترة الإغلاق أو في المدرسة في هذه "الأوقات الغريبة والمقلقة".

وقالت إنها كتبت قصة "إيكابوج" قبل 10 سنوات، لكنها وضعتها في صندوق في العلية بمنزلها بينما كانت تركز على كتابة روايتين للبالغين.

وكتبت على موقع تويتر أنها "ليست مثل مغامرات هاري بوتر."

وقالت المؤلفة (54 عاما) إن "إيكابوج عبارة عن قصة عن الصدق وإساءة استخدام السلطة".

وأوضحت أن "أفكار القصة خالدة ويمكن أن تنطبق على أي عصر أو أي بلد".

وأضافت أن المخطوطة لم تكن عالقة في العلية طوال الوقت.

وقالت "بمرور الوقت كنت أفكر فيها كقصة تخص طفلي الصغيرين، لأنني قرأتها لهما في المساء عندما كانا صغيرين، والتي كانت دائمًا ذكرى عائلية سعيدة."