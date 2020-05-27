محافظ بورسعيد: توريد 3882 طن قمح حتى الآن

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إنه تم توريد 3882 طنا و431 كيلو قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم الأربعاء، مشيرا إلى ارتفاع معدلات التوريد عن العام الماضي.

وأوضح محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، أن مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة هذا العام بلغت 13 ألفا و858 فدانا تشمل منطقة سهل الطينة بواقع 3088 فدانا، ومنطقة مشروع ناصر والتينة وتضم 1886 فدانا، ومشروع شباب الخريجين 1335 فدانا، بالإضافة إلى جمعيات الاستصلاح الزراعي التي تضم 7549 فدانا بزيادة عن العام الماضي، والتي بلغت مساحة الأرض المزروعة حوالي 12 ألفا و604 أفدنة، لافتا إلى أن لجان استلام القمح متواجدة في كل نقاط الاستلام من الساعة 8 صباحا بتواجد مفتشي التموين والزراعة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين والمترددين على أماكن التوريد.