هوفنهايم يلاقي كولون.. يونيون برلين يواجه ماينز.. وبادربورن في ضيافة أوجسبورج..

تستكمل اليوم، الأربعاء، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من عمر الدوري الألماني الممتاز، والثالثة منذ العودة بعد فترة التوقف التي سببها انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وتقام اليوم خمس مواجهات قوية، يفتتحا لايبزيج حين يستضيف هيرتا برلين في السادسة والنصف مساءًا، بينما تقام 4 مباريات في الثامنة والنصف، حيث يلتقي فورتونا دوسلدورف مع شالكه، ويستضيف هوفنهايم فريق كولون، ويواجه يونيون برلين فريق ماينز، وأخيرا يحل بادربورن ضيفًا على أوجسبورج.

ففي أولى مباريات اليوم يسعى لايبزيج صاحب المركز الثالث برصيد 54 نطقة لتحقيق الفوز على ضيفه هيرتا برلين، صاحب المركز الحادي عشر برصيد 34 نقطة، للاستفادة من خسارة بوروسيا دورتموند أمس أمام بايرن ميونخ لينقض على المركز الثاني، الذي يحتله الفريق الأصفر برصيد 57 نقطة.

من جانبه يسعى فريق العاصمة لمواصلة انتصاراته، بعدما حقق فوزين متتاليين عقب العودة من فترة التوقف، كا ن الثاني منهما برباعية نظيفة أمام غريمه يونيون برلين في ديربي العاصمة.

وفي المباراة الثانية اليوم يلتقي فورتا دوسلدورف، صاحب المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة مع ضيفه شالكه صاحب المركز الثامن برصيد 37، حيث يسعى الفريق صاحب الأرض إلى الاستفادة من الحالة السيئة لشالكه بعد خسارتيه في الجولتين الماضيتين، أملًا في تحقيق فوز يبعده قليلًا عن مراكز الهبوط، فيما يسعى شالكه لوضع حدًا لسلسلة الخسائر التي حققها الفريق منذ عودة نشاط الدوري الألماني.

وفي مباراة أخرى يستضيف فريق هوفنهايم، صاحب المركز التاسع برصيد 36 نقطة، فريق كولون صاحب المركز العاشر برصيد 34 نقطة، على ملعب راين نيكار أرينا، ويسعى الفريقان لتحقيق الفوز الأول بعد عودة الدوري، حيث لم ينجح أي منهما في تحقيق الفوز خلال الجولتين الماضيتين.

في التوقيت ذاته يستضيف يونيون برلين، صاحب المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة، فريق ماينز، صاحب المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، على ملعب آندر آلتن فورستيري، ويسعى فريق العاصمة إلى تعويض الخسارة الكبيرة التي مُني بها في ديربي برلين برباعية نظيفة، بفوز في في مباراة اليوم للابتعاد عن دوامة صراع الهبوط.

وفي أخر مباراة اليوم يحل بادربورن، صاحب المركز الأخير برصيد 18 نقطة، ضيفًا على أوجسبورج، صاحب المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة، على ملعب إمبولس أرينا.