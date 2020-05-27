زيادة استهلاك القهوة في ألمانيا خلال شهري مارس وأبريل رغم إغلاق المقاهي

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ازداد معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في ظل أزمة كورونا رغم إغلاق المقاهي والمطاعم.

وأعلن الاتحاد الألماني للقهوة اليوم الأربعاء أن استهلاك القهوة في البلاد خلال شهري مارس وأبريل الماضيين زاد بنحو 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وأوضح الاتحاد أنه في الوقت الذي تراجع فيه استهلاك القهوة في المقاهي والمطاعم بنسبة 76%، ازداد الاستهلاك في المنازل بنسبة 20%.

وأشار هولجر برايبيش، الرئيس التنفيذي للاتحاد، إلى استمرار استهلاك القهوة، وقال إن من الممكن تصنيف القهوة بأنها "مقاومة للأزمة".

وزاد استخدام ماكينات القهوة خلال الشهرين الماضيين بنسبة 10%.

وكان معدل استهلاك القهوة في ألمانيا في عام 2019 بلغ 166 لترا لكل شخص، بزيادة لترين مقارنة بعام 2018.

وبحسب الاتحاد، يعادل هذا زيادة بمقدار نحو مليار فنجان.