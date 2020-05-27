بلغاريا تعيد فتح المطاعم بطاقتها الكاملة في الأول من يونيو

أعلنت وزيرة السياحة في بلغاريا نيكولينا أنجيلكوفا أنها ستسمح بإعادة فتح المطاعم بطاقتها القصوى اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق الأول من يونيو، في إطار تخفيف المزيد من القيود المفروضة منذ منتصف مارس لمنع انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية اليوم الأربعاء أن وزارة السياحة تجري حالياً محادثات مع الجهات المعنية الرئيسية في البلاد ووزير الصحة كيريل أنانييف حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتشغيل المطاعم والمقاهي وقاعات الرقص.

جدير بالذكر أن السلطات في بلغاريا قررت إغلاق المقاهي والمطاعم لأسابيع بسبب الوباء. وفي 6 مايو الجاري، أعلنت بلغاريا استئناف تشغيل هذه الأماكن جزئيًا.

وسمحت بلغاريا للمطاعم والمقاهي بالعمل، ولكن فقط وفقًا لقواعد صارمة، تنص على توفير مسافة متر ونصف بين الطاولات وتوفير المطهرات عند المدخل وكذلك ارتداء العاملين للأقنعة الواقية أو الخوذات الواقية.

وسجلت بلغاريا حتى يوم الأربعاء 2460 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس توفي منها 133 حالة، وهو عدد قليل نسبيا بالنسبة لأوروبا.