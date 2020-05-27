الأمم المتحدة تخشى وقوع جرائم حرب محتملة مع مقتل 296 شخصا في الكونغو الديمقراطية

أعلنت الأمم المتحدة في تقرير جديد اليوم الأربعاء، أن 296 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ أكتوبر الماضي، الكثير منهم في أعمال عنف قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة، إن الهجمات ضد المدنيين التي نفذتها بشكل رئيسي مليشيات من قبيلة الليندو قد زادت منذ شهر مارس بصفة خاصة حول مناجم ارتسانال للذهب في اقليم ايتوري. وفر مئات الالاف من الأشخاص من اعمال العنف ما يرفع اجمالي عدد النازحين في ايتوري إلى أكثر من 2ر1مليون شخص.

وبحسب التقرير، الذي أعده مكتب مشترك من بعثة الامم المتحدة للسلام في الكونغو ومكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، "استمرار هذا العنف يخاطر بدفع أعضاء هذه المجتمعات التي تستهدفها الهجمات والتي تتحلى حتى الآن بضبط النفس، لتشكيل ميليشيات للدفاع عن النفس".

وأضاف التقرير: "هذا يمكن أن يزيد احتمال انتشار العنف بين المجتمعات المحلية في المنطقة".

ورفضت الرئاسة الكونغولية التعليق بشكل فوري على التقرير. كما لم يرد حاكم اقليم ايتوري جين بامانيسيا سايدي على الفور على رسائل تطالب بالتعليق.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن أكثر من 151 شخصا أصيبوا بجروح وتم اغتصاب مالايقل عن 38 امرأة، بما في ذلك أطفال في القتال الأخير.