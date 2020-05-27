ولاية بافاريا الألمانية تعتزم السماح بإقامة معارض اعتبارا من مطلع سبتمبر

تعتزم ولاية بافاريا الألمانية السماح بإقامة معارض اعتبارا من مطلع سبتمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الاقتصاد في الولاية الواقعة جنوبي ألمانيا اليوم الثلاثاء أن رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، اتفق على ذلك مع هوبرت ايفاجنر وزير الاقتصاد.

وقال متحدث باسم الوزارة إن الخطة اللازمة الخاصة بتدابير النظافة الصحية الضرورية سيتم إعدادها بالتشاور مع وزارة الصحة وشركات تنظيم المعارض.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال فلوريان هيرمان، رئيس مكتب رئيس حكومة بافاريا إن " كل قرار على مدار مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة يخضع بالطبع بشكل قوي للتحفظ الخاص بتطورات أعداد الإصابات".

وأضاف هيرمان أن حكومة بافاريا تسعى بحلول الأول من سبتمبر المقبل إلى "إبراز منظور مفاده أن ولاية بافاريا تواصل سير طريقها بحيطة وحذر".

كانت ولاية بافاريا قد أوقفت كل فعاليات المعارض منذ مارس الماضي بسبب جائحة كورونا، ويسري حظر على الفعاليات الكبيرة في جميع أنحاء ألمانيا حتى نهاية أغسطس المقبل.

وكانت ولاية بافاريا قد رفضت حتى الآن خطط التخفيف على مدار مثل هذه الفترة الطويلة وذلك بسبب عدم استقرار إمكانيات التخطيط في ظل أزمة كورونا.