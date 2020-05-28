قائد واتفورد يستعد للعودة للتدريبات

يستعد تروي ديني قائد نادي واتفورد، للعودة لتدريبات فريقه استعدادا للاستئناف المحتمل لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وذلك رغم رفضه المشاركة في المرحلة الأولى من التدريبات، بسبب مخاوف على صحة إبنه كلاي الذي يعاني من صعوبات في الجهاز التنفسي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية اليوم الأربعاء، أن ديني اقتنع بالعودة إلى التدريبات مع زملائه في فريق واتفورد.

وكان ديني رفض المشاركة في المرحلة الأولى من التدريبات، بدعم من ناديه، موضحا أن أولوياته هي المحافظة على إبنه كلاي البالغ من العمر خمسة أشهر، الذي يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.

وكشف اللاعب عن تلقيه إهانات بسبب موقفه المعارض للعودة إلى التدريبات، حيث أكد تلقيه رسائل مسيئة من أشخاص يتمنون إصابة ابنه بفيروس كورونا، بينما استوقف البعض منهم زوجته في الشوارع مطالبين اللاعب بالعودة إلى التدريبات.

وأضافت " ميرور" أن مخاوف ديني انتهت في الوقت الحالي، من قبل رابطة الدوري الإنجليزي و جوناثان فان تام نائب كبير المسؤولين الطبيين في الحكومة، كما أنه يستعد للعودة مع بدء التدريبات الجماعية مع السماح بالالتحامات خلال الاسبوع الجاري.

ونقلت ميرور تصريحات ديني لشبكة (سي إن إن التي ذكر فيها "قلت فقط إنني لن أعود للتدريبات في الاسبوع الأول، لكن الناس اعتقدوا أنني لن أعود أبدا".

وأضاف : "لكن الجميع يقدرون ما تحاول رابطة الدوري الإنجليزي القيام به أيضا، لا أعتقد أن العودة للعب يندرج تحت بند الإهمال المطلق"

وقال ديني : " أي شخص يعرفني يدرك أنني لم أكن خائفا ابدا من التحدي، لكن أيا من يعرفوني يعلمون أن عائلتي أهم شيء في حياتي".