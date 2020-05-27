اعتقلت شرطة هونج كونج حوالي 300 شخص في مختلف أنحاء المدينة اليوم الأربعاء، فيما تصاعدت المظاهرات قبل القراءة الثانية لمشروع قانون، يجرم "إهانة النشيد الوطني" للصين.

وقالت الشرطة في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن معظم المعتقلين تم احتجازهم بسبب "الاشتباه في مشاركتهم في تجمع غير مرخص".

وتم نشر أعداد غفيرة من رجال شرطة مكافحة الشغب بمختلف أنحاء المنطقة قبل قراءة مشروع القانون المثير للجدل.

وكانت شرطة هونج كونج قد سجلت عدة جرائم ونفذت اعتقالات في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، حيث قام متظاهرون بتصرفات غير تقليدية وسط حضور مكثف من جانب الشرطة، وذلك قبيل إقرار محتمل لقانون يجرم "إهانة" النشيد الوطني للصين.

وإذا تم إقرار القانون كما هو متوقع، فإن السخرية من أغنية تسمى "مسيرة المتطوعين" والإساءة لها، يمكن أن تسفر عن حكم بالسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام وغرامات تصل إلى ستة آلاف دولار.

وتحدثت الشرطة عن جرائم من جانب "مثيري الشغب" بدأت في حدود الساعة 0530 صباحا بالتوقيت المحلي ، بما في ذلك إغلاق طرق وخطوط للسكك الحديد بالقمامة والمسامير وحيازة أسلحة هجومية والحرق العمد.

ومنع حضور الشرطة المكثف المتظاهرين من تطويق مبنى المجلس التشريعي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وتم اعتقال 17 متظاهرا على الأقل بحلول منتصف النهار، من بينهم طالبان /14 عاما/ و/15 عاما/، اتهما بحيازة أدوات، لاستخدامها في أغراض غير مشروعة وحيازة خوزات وأجهزة تنفس.

واحتشد المتظاهرون في شوارع ومراكز تسوق في منطقة "كوزوي باي" المجاورة. وكانت أنشودة الاحتجاج المألوفة "هونج كونج تضيف الزيت!" وأنشودة الاحتجاج الجديدة "شعب هونج كونج يبني دولة!" تصدحان في ردهة مركز تسوق "هيسان بلاس" الراقي.

وشكلت شرطة مكافحة الشغب طوقا أمنيا ثم اعتقلت عشرات من الأشخاص خارج مركز التسوق بعد أن حذرت أفراد الحشد من أنهم يشاركون في "تجمع غير قانوني"