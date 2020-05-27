برلين: فرص جيدة للاتفاق على برنامج التحفيز بعد مقترحات المفوضية

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أعرب وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، عن اعتقاده بأنه في أعقاب مقترحات المفوضية الأوروبية صارت هناك فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج تحفيز اقتصادي بمليارات اليورو للمساعدة في مواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وقال نائب المستشارة انجيلا ميركل، اليوم الأربعاء إن خطة رئيسة المفوضية أورزولا فون دير لاين، قريبة للغاية من المبادرة الألمانية الفرنسية المشتركة.

واضاف السياسي الذي ينتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أن النقاش لم ينته بعد بطبيعة الحال، "لكن يمكن الآن القول إن احتمال التوصل إلى اتفاق صار مرتفعا للغاية".

كانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين أعلنت في وقت سابق اليوم أن المفوضية تريد أن تدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بحزمة مبادرات للتعافي الاقتصادي بقيمة 4ر2 تريليون يورو ( 65ر2 تريليون دولار).

وقالت إن مقترح المفوضية لإقرار آلية تعاف بقيمة 750 مليار يورو- 500 مليار يورو منح لا تُرَد و250 مليار يورو قروض- مع " موازنة أوروبية طويلة المدى بقيمة 1ر1 تريليون يورو... أمر ملح ويمثل ضرورة استثنائية لمواجهة أزمة عاجلة واستثنائية".

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي إضافة إلى حزمة متفق عليها بالفعل تشمل ثلاثة قروض بقيمة 540 مليار يورو، و "بهذا يصل إجمالي حجم جهود التعافي إلى 4ر2 تريليون يورو".

وبحسب رئيسة المفوضية، سيتم تخصيص أكثر من 300 مليار يورو للدول المتضررة من الأزمة مثل إيطاليا وإسبانيا، وسيجري تمويل البرنامج عبر ديون تصدر باسم الاتحاد الأوروبي على أن يتم تسويتها في الفترة بين عامي 2028 و2058 من خلال موازنة التكتل.

ويتعين أن تحصل الحزمة الإجمالية على موافقة جميع الدول الأعضاء في التكتل (27 دولة).