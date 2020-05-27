تشيكيون غاضبون بسبب طرح تقويم سنوي ينطوي على صور مجرمي حرب نازيين

تسبب تقويم سنوي مطروح للبيع يضم صور العديد من الشخصيات النازية البارزة، في إثارة حالة غضب في جمهورية التشيك.

وذكر المتجر الإلكتروني للناشر ناشي فويسكو اليوم الأربعاء في براغ أن الطلب على التقويم مرتفع للغاية، لدرجة أن مقدمي الطلبات قد يضطرون إلى الانتظار 14 يوما لاستلام طلباتهم.

ويضم التقويم صورا لرينهارد هايدريش وكارل هيرمان فرانك، وكلاهما من قادة القوات الخاصة الألمانية "ألجيماينه إس إس"، وجوزيف مينجل، الذي كان طبيبا في معسكر أوشفيتز.

وقالت رابطة الجاليات اليهودية في جمهورية التشيك إنها تخطط لتوجيه اتهامات ضد الناشر بتهمة الترويج للاشتراكية القومية، وتمجيد مجرمي الحرب، وهي اتهامات قال إن لها وزنا أكبر من أي حجج تتعلق بحرية التعبير.

وعبر كريستوف إيزرانج، السفير الألماني لدى جمهورية التشيك، عن اشمئزازه عبر موقع تويتر قائلا: "إن المنتجات التي تمجد أعتى المجرمين في تاريخ البشرية لا تطاق. لا استطيع استيعاب أن شخصا ما يصنع هذه القمامة أو يبيعها أو يشتريها".

وردت وزارة الداخلية في براغ بإلغاء عقد إيجار مستودع استأجرته دار النشر، التي كانت دار نشر تديرها الدولة سابقا.