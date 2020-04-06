واشنطن تدرس فرض عقوبات على مسؤولين وشركات بالصين بسبب هونج كونج

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الثلاثاء أن الولايات المتحدة تدرس مجموعة من العقوبات ضد الصين بسبب "قمعها" في هونج كونج.

ونقلت الوكالة عن مسؤولين وصفتهم بالمطلعين، دون أن تكشف عن هوياتهم، أن وزارة الخزانة الأمريكية ربما تفرض ضوابط على المعاملات وتجمد أصول مسؤولين صينيين وشركات، بسبب تفعيل السلطات الصينية لقانون جديد بشأن الأمن الوطني من شأنه تقييد حقوق وحريات مواطني هونج كونج.

ومن التدابير الأخرى التي تنظر فيها الولايات المتحدة، حسب بلومبرج، تقييد التأشيرات لمسؤولي الحزب الشيوعي.



وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، حذر في وقت سابق من الشهر الجاري من أن واشنطن ستفرض عقوبات على هونج كونج والصين إذا ما فرضت بكين قانونا للأمن القومي على المدينة، قائلا إنه سيكون استحواذا على الإقليم.