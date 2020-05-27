أسينسيو لاعب الريال يؤكد جاهزيته لاستئناف الدوري الإسباني

يشعر ماركو أسينسيو بأنه في حالة جيدة للغاية بعد تعافيه من إصابة في الركبة بينما يستعد للعب دوره مع فريقه ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم يشارك أسينسيو في الموسم الحالي مع الريال، بعدما تعرض للإصابة بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الجانبي في ركبته اليسرى خلال فترة الإعداد للموسم.



وخضع اللاعب الدولي الإسباني /24 عاما/ لعملية جراحية ناجحة في أغسطس الماضي، ولكنه عاد الآن للتدريب استعدادا لاستئناف الموسم المتوقف مؤقتا جراءجائحة فيروس كورونا المستجد.



وأبدى أسينسيو، الذي لعب 44 مباراة بمختلف المسابقات خلال موسم 2018 / 2019 سعادته بالعودة للتدريبات .



وصرح أسينسيو لمحطة ريال مدريد التليفزيونية اليوم الأربعاء "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية. كان الأسبوع الأول مختلفا عندما عدت إلى التدريب ، مع زملائي في الفريق".



أضاف أسينسيو "الأمور مرت على ما يرام. الركبة تستجيب جيدا والحقيقة هي أنني بصحة جيدة جدا".



وأوضح لاعب الريال "كان الانتظار طويلا جدا. لقد عملت كثيرا ، وقبل كل شيء ، كان لدي الكثير من الصبر، لأن رؤية زملائك يتدربون كل يوم بينما كنت موجودا في غرفة العلاج الطبيعي كان يؤلمني كثيرا".



وأكد أسينسيو "أنا بالفعل مع زملائي في الملعب وهذا هو الشيء المهم".



ويمكن أن تتحول اهتمامات أسينسيو الآن إلى الأمور على أرض الملعب، حيث يتخلف الريال بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي برشلونة (المتصدر)، قبل 11 مرحلة على نهاية الدوري الإسباني.



ويتعين على الريال أيضا تعويض خسارته 1 / 2 أمام ضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وشدد أسينسيو "نريد حقا أن يبدأ الدوري الأسباني وأن نخوض تلك المباريات التي ستحدد الفائز باللقب. نعلم أنها لقاءات حياة أو موت".



وتابع "كل مباراة ينبغي علينا أن نلعبها على أكمل وجه ، وسنحاول الفوز بكل مبارياتنا المتبقية ".



ومن المقرر أن يستأنف الدوري الإسباني نشاطه منتصف الشهر القادم، في ظل تعليق مبارياته منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.