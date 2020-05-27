إبرام عقود تصميمات أول مصنع بمصر والشرق الأوسط لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية بالبحيرة

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إنه تم إبرام عقود التصميمات الخاصة بإنشاء أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية متوسطة الكثافة بتكلفة استثمارية 217 مليون يورو، والمقرر تنفيذها بمركز إدكو بطاقة إنتاجية تصل إلى 2.5 ألف متر مكعب ألواح خشبية سنوياً اعتمادًا على كمية 245 ألف طن سنويًا من قش الأرز كمادة خام، بهدف تحقيق أقصى استفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل، بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه والقضاء نهائياً على ظاهرة السحابة السوداء والإضرار بالبيئة الناجمة عنه وتحقيق مردود وعائد اقتصادي جيد للمزارعين.

وأشاد اللواء المحافظ بجهود المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وإختيار محافظة البحيرة لتنفيذ وإقامة المشروع على أرضها والذى يعد الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وسيتم تنفيذه بتكلفة تقدر بـ 217 مليون يورو إستثمارات مصرية خالصة، حيث تم إبرام عقود التصميمات مع شركة سيمبل كامب الألمانية بالإضافة إلى توقيع عقد مقاول عام المشروع مع شركة بتروجيت وتم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية للمساهمة فى تمويل المشروع الذي سيقام وفقا لأحدث المواصفات الأوروبية والتكنولوجيا العالمية.

وفي فبراير الماضي، جرى توقيع عقد إنشاء المشروع بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة "بتروجت" المقاول العام للمشروع، وكذا توقيع الاتفاق بين الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب وشركة "سيمبل كامب" الألمانية المزودة للتكنولوجيا الخاصة بهذا المشروع، والذي يعد أحد أهم المشروعات التي تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية تنفيذها ضمن خطتها للتوسع في صناعة البتروكيماويات، التي تستهدف إقامة مشروعات جديدة تسهم في توفير خامات ومدخلات إنتاج رئيسية للعديد من للصناعات بالسوق المحلي.

كما يعد المشروع أحد الحلول الفاعلة التي تطبقها وزارة البترول لدعم جهود الدولة في تحويل قش الأرز من أحد التحديات البيئية نتيجة حرقه، إلى فرصة للاستغلال الاقتصادي وتحقيق قيمة مضافة من خلال تصنيعه بطرق متطورة لتوفير منتجات ذات عائد اقتصادي متميز، ويتزايد عليها الطلب محليا، وهو ما يعمل هذا المشروع على تحقيقه.

وأضاف محافظ البحيرة أن المشروع سيسهم في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، وسد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من إنتاج الألواح الخشبية MDF، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلي والديكورات والمطابخ وغيرها وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء المحافظة.