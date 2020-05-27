تحذير من تلوث البحر المتوسط بمخلفات طبية فى ظل مواجهة كورونا

حذرت جمعية «عملية البحر النظيف»، من تلوث البحر المتوسط بالأقنعة والقفازات التى تستخدم لمرة واحدة لمكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، التى يمكن أن تتسب فى كارثة بيئية فى الأسابيع القادمة.

وقالت الجمعية فى بيان، ندق ناقوس الخطر من إلقاء الأقنعة والقفازات الطبية المستخدمة لمكافحة وباء (كوفيدــ19).

ونشر مؤسس الجمعية لوران لومبارد، الذى يقضى ثلاثة أيام أسبوعيا لتنظيف أعماق البحار من التلوث، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» صورة للمياه العميقة الملوثة بمخلفات المستلزمات الطبية من أقنعة وقفازات طبية قبالة سواحل أنتيبس، بحسب محطة «فرانس.إنفو» التلفزيونية الفرنسية.

وقال لومبارد: «قد يكون الأسوأ قادمًا، خلال العاصفة الكبيرة التالية، ستنتهى جميع الأقنعة والقفازات التى يتم رميها على الأرصفة وفى المجارى فى البحر»، موضحا أنه «تم طلب أكثر من مليارى قناع، وسيكون قريبا هناك أقنعة أكثر من قناديل البحر فى البحر».

وتحتوى الأقنعة التى تستخدم لمرة واحدة على مادة البولى بروبيلين، وهى مادة غير قابلة للتحلل الحيوى. يقدر وقت تحلل الأقنعة بـ 400 عام، وفقا للمحطة الفرنسية.

وأضافت المحطة الفرنسية أنه «يجب أن ترمى قناعك فى كيس قمامة مغلق بشكل صحيح وليس على الأرض، وفى حالة مخالفة ذلك فإن الغرامة 68 يورو. بينما يقترح نائب بحزب الجمهوريين عن إقليم ألب مارتيم «إريك بوجيه» زيادة مبلغ الغرامة إلى 300 يورو.