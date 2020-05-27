السنغال: تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة 92 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-١٩).

وأكدت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة السنغالية- أنه تم تسجيل ٩٢ حالة من أصل ٣٢٥٣ مصابا؛ شفي منهم ١٥٨٦، ويواصل ١٦٢٨ مصابا علاجهم في المستشفيات.