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السنغال: تسجيل 92 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:25 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:25 م

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة 92 حالة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-١٩).

وأكدت الوزارة -في بيان بثته الإذاعة السنغالية- أنه تم تسجيل ٩٢ حالة من أصل ٣٢٥٣ مصابا؛ شفي منهم ١٥٨٦، ويواصل ١٦٢٨ مصابا علاجهم في المستشفيات.

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