التحالف يسقط طائرات مسيّرة أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه السعودية

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، اليوم الأربعاء، من إسقاط طائرات "مسيّرة" أطلقتها المليشيا الحوثية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن "العقيد الركن تركي المالكي قوله "إن قوات التحالف تمكنت اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرات بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة (نجران)، جنوب غرب المملكة".

واضاف "أن هذه الأعمال العدائية والإرهابية باستخدام الطائرات بدون طيار، تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتأكيد الرفض لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد، والتي أعلن عنها التحالف وبدأت في 9 أبريل 2020 ولم يكن هناك أي استجابة من قبل المليشيا الحوثية".