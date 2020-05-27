استطلاع: 20% من ناخبي ألمانيا يرون مبالغة متعمدة من الساسة والإعلام بشأن خطورة كورونا

أظهرت نتائج استطلاع حديث للرأي أن 20% من الأشخاص الذين يحق لهم الانتخاب في ألمانيا يعتقدون أن الساسة والإعلام يبالغون بشكل متعمد فيما يتعلق بخطورة فيروس كورونا "حتى يخدعوا الرأي العام".

وأجرى الاستطلاع معهد "ديامب" بتكليف من محطة "إن دي آر" الإذاعية، ونُشِرَتْ نتائجه اليوم الأربعاء.

وأوضحت النتائج أن فئة كبيرة من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا (54& تؤيد هذه الفرضية، بالإضافة إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي (31%).

وقال تانييف شولتس، أستاذ الصحافة بجامعة ماينتس: "نرى أن هناك فجوة واضحة للغاية بين أنصار البديل وبقية السكان، فأنصار البديل يميلون إلى البحث عن المعلومات في وسائل أخرى، كما أن ثقتهم في الإذاعة الرسمية أقل بصورة ملحوظة".

وقال أكثر من نصف من شملهم الاستطلاع إنهم تابعوا أخبارا وتعليقات عن كورونا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مثل يوتيوب وفيسبوك والمدونات وتطبيقات الرسائل مثل تليجرام وواتس اب، في الأسابيع الأخيرة.

وقال 10% إنهم شاركوا هذه المحتويات بشكل مكثف، وأوضحت النتائج أن أنصار البديل كانوا الأكثر نشاطا في هذا إذ بلغت نسبة المشاركين في هذه المحتويات منهم 19%، وفي المقابل، كان أنصار الخضر الأقل نشاطا (3%).

وأظهرت النتائج أن أكثر فئة تلقت أخبارا عن موضوع كورونا على وسائل التواصل الاجتماعي، كان أنصار حزب اليسار (72%) ثم أنصار حزب البديل (67%).