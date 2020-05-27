خبراء أمميون ينتقدون تقييد ولايات أمريكية عمليات الإجهاض

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ذكرت مجموعة العمل بشأن التمييز ضد المرأة والفتيات التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء أن العديد من الولايات الأمريكية تعرض النساء الحوامل للخطر بمنع عمليات الإجهاض تحت ستار قيود جائحة فيروس كورونا.

وكانت ولايات تكساس وأوكلاهوما وألاباما وأيوا وأوهايو وأركنساس ولويزيانا وتينيسي قد قيدت عمليات الإجهاض من خلال أوامر طارئة لتعليق العمليات الجراحية غير الضرورية.

وقالت إليزابيث برودريك، وهي عضوة بارزة بمجموعة العمل: "نأسف أن الولايات السابق ذكرها التي لديها تاريخ طويل من الممارسات المشددة ضد الإجهاض، تتلاعب فيما يبدو بالأزمة الحالية لفرض قيود مشددة على حقوق المرأة الخاصة بالإنجاب".

وأضافت أن مثل هذه السياسات تجبر النساء على السفر عبر حدود الولايات للخضوع لعمليات الإجهاض.

وانتقد الكيان الحقوقي النسائي التابع للأمم المتحدة موقف الإدارة الأمريكية في هذا الشأن.

وطالبت وكالة التنمية الدولية الأمريكية الأسبوع الماضي، في خطاب إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بضرورة إزالة الإشارات إلى الصحة الإنجابية من خطة الأمم المتحدة العالمية للتصدي لفيروس كورونا.

وقالت برودريك: "إزالة الإشارات إلى الصحة الجنسية والإنجابية من (خطة الاستجابة الإنسانية) سيكون لها عواقب وخيمة على المرأة في جميع أنحاء العالم".