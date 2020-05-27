 الولايات المتحدة تسلم العراق أجهزة فحص فيروس كورونا - بوابة الشروق
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الولايات المتحدة تسلم العراق أجهزة فحص فيروس كورونا

أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:48 ص

سلمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالعراق ،اليوم الاربعاء ، 25 مجموعة من أجهزة فحص فيروس كورونا إلى أربعة مختبرات للصحة العامة في أربيل وبغداد والنجف والبصرة.

وأوضحت السفارة في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية ، أن هذه المجموعات ستعزز مختبرات الصحة العامة في العراق لتحديد وتحسين معدل الكشف عن الفيروس بدقة.

وأضافت أنه تم التبرع ايضا بـ 44 جهاز كمبيوتر محمول لفرق المسح الوبائي في العراق لمساعدتهم في جمع البيانات المتعلقة بجائحة كورونا ، مؤكدة دعم الولايات المتحدة للعراق في جهوده لمكافحة هذا الوباء.

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