الجيش الأمريكي: طائرتان روسيتان اعترضتا طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر المتوسط

أعلن الجيش الأمريكي، مساء الثلاثاء، أن طائرتين روسيتين اعترضتا بشكل "غير آمن" طائرة استطلاع تابعة للبحرية الأمريكية بينما كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر المتوسط.

وقالت البحرية الأمريكية، في بيان: "طائرتان روسيتان من طراز سوخوي 35 اعترضتا بشكل غير آمن طائرة مراقبة تابعة للأسطول الأمريكي السادس فوق البحر المتوسط ​​في 26 (أيار) مايو"، حسبما أفادت شبكة (سي إن إن).

وأضاف بيان البحرية الأمريكية أن "الاعتراض تم تحديده على أنه غير آمن وغير محترف.. واستمر ذلك 64 دقيقة".

وقالت البحرية إن "الإجراءات غير الضرورية التي قام بها طيارو سوخوي 35 الروسية لا تتوافق مع المناورات الجيدة وقواعد الطيران الدولية، وتعرض سلامة الطيران للطائرتين للخطر".

وحسب (سي إن إن) يعتقد المسؤولون الأمريكيون أن روسيا لديها حساسية تجاه طائرات المراقبة الأمريكية التي تعمل في شرق البحر المتوسط، ​​بسبب العمليات العسكرية الروسية في سورية.