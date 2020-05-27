وزير الزراعة يتفقد محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بغرب النوبارية

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام آمنة محافظ البحيرة، يرافقهما المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، محطة الإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بغرب النوبارية.

وأكد وزير الزراعة اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية ورفع كفاءة كافة مزارع الثروة الحيوانية التابعة لها، لافتا إلى أن الوزارة تمتلك مزارع متميزة، حيث تعد هذه المزرعة نموذجا للمزارع التي تعمل بكفاءة عالية، وتدار بشكل ناجح.

تقال القصير إن الوزارة تعمل على كافة المحاور حاليا لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، وتوفير السلع الزراعية والمنتجات الغذائية من إنتاجها بالمنافذ التابعة لها، فضلا عن توفير الأسمدة والمبيدات والتقاوي للمزارعين، وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلا عن الاهتمام بملف استصلاح الأراضي، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف أن جائحة كورونا أثبتت أن الزراعة تعتبر عنصرا أساسيا في اقتصاديات الدول، باعتبارها من القطاعات المرنة، والتي تتأقلم مع كافة الظروف والأحداث.

من جهته، أكد محافظ البحيرة أن هناك تعاونا جيدا بين الوزارة والمحافظة، خاصة وأن البحيرة بها حوالي 1.8 مليون فدان زراعة، مشيرا إلى أن تلك المزرعة تعد من المشروعات التنموية المتكاملة التي تسهم في توفير الغذاء، وكذلك توفير فرص العمل.

بدوره، قال نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إن تلك المحطة تبلغ مساحتها حوالي 6 أفدنة بطاقة استيعابية كلية 1377 رأس ماشية، مشيرا إلى أن الهدف من إنشائها توفير نموذج عملي ناجح لمزرعة إنتاج حيواني للاستفادة منه في إنشاء المزارع، فضلا عن توفير العجلات العشار المحسنات وراثيا لصغار المزارعين كقروض ميسرة، وتدريب السيدات والمزارعين على تصنيع الألبان بأنواعها كمشروعات صغيرة لحل مشكلة تسويق الألبان لدى صغار المزارعين الذي يتطلب نقل مبرد.

وأضاف أن المحطة تساهم في حل جزء من مشكلة تسويق المنتجات الزراعية، حيث إنه يتم الحصول على التغذية اللازمة للحيوانات بالتعاقد مع الجمعيات التعاونية الزراعية في شراء البرسيم والذرة الشامية لإعداد السيلاج والأعلاف المركزة من الجمعية العامة الأراضي المستصلحة.

جدير بالذكر أن المحطة تضم خاصة مصنع ألبان لتصنيع الجبن الموتزاريلا، الزبادي، الزبدة، الجبن القريش والدمياطي .