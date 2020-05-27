دبي تطلق جائزة استثنائية لأفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كورونا

أعلنت إمارة دبي اليوم الأربعاء، إطلاق جائزة استثنائية لتكريم أفضل الممارسات المبتكرة في مواجهة جائحة كورونا ومعالجة تبعاتها.

وسيتم فتح باب التسجيل للجائزة اعتبارا من بداية الشهر المقبل وحتى 31 أغسطس القادم.

وتنقسم الجائزة إلى فئة الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة كورونا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والممارسات المبتكرة للتعامل مع الجائحة للمؤسسات الكبيرة، وتشمل "المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة"، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه الفئة 80 ألف دولار.

وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن حكومة دبي تتعامل مع الأزمات بتحويلها إلى فرص، بإيجاد الحلول المبتكرة والاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية لاستخلاص نموذج إماراتي فريد تتمكن من خلاله فرق العمل في دبي من إدارة أي أزمة باحترافية والتغلب على آثارها باقتدار.

ودعا ولي عهد دبي الشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة إلى تقديم أفكار وابتكارات تسهم في إحراز مزيد من التقدم في مواجهة الجائحة وتخطي تداعياتها وتساعد على عودة الحياة إلى طبيعتها.

وقال مطر الطاير رئيس مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع:"يمثل إطلاق فئة أفضل الممارسات المبتكرة للتعامل مع جائحة كورونا، خطوة نحو الاستعداد لعالم ما بعد كورونا، وذلك عبر تشجيع مجتمعات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على تبادل المعرفة والخبرات في مجال إدارة الأزمات".

ووجّه الطاير الدعوة للمؤسسات وفرق العمل للمشاركة في دعم وتطوير إدارة الأزمات من خلال ابتكار حلول ذكيّة ومستدامة، واستكشاف وتقييم المخاطر والأزمات بأساليب مبتكرة، والاستفادة من التجارب السابقة وتطويرها.

وأضاف: من المؤكد أن الجائزة بفئتها الجديدة، ستلهم مجتمع الأعمال على الصعيدين المحلي والدولي، ونتوقع أن تشهد الدورة الحالية تنافسية ومشاركة واسعة لاستعراض التجارب والممارسات المتميزة في إدارة الأزمات.