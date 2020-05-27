سفير روسيا: موسكو تعول على مواصلة الحوار مع الجزائر في مجالات مختلفة

أكد سفير روسيا لدى الجزائر إيجور بيليايف اليوم الأربعاء أن بلاده تعول على مواصلة الحوار النشط مع الجزائر على أصعدة مختلفة .

وقال بيليايف (في تصريحات خاصة أدلى بها إلى وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية) إن الجانبين يسعيان إلى عودة مسألة التحضير لعقد الدورة الـ10 للجنة الروسية –الجزائرية الحكومية المشتركة لبحث سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين في الجزائر، ولكن بعد استقرار الأوضاع الوبائية على مستوى العالم .

ولفت بيليايف إلى أن وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الجزائري صبري بوقادوم أجريا خلال الفترة من يناير حتى مارس من العام الحالي اتصالين أثنين عبر الهاتف.

وأضاف:"أن اللجنة الروسية الجزائرية الحكومية المشتركة تبقي آلية مركزية للتعاون، تصب في مصلحة الطرفين".

وأشار السفير الروسي إلى أن الدورة التاسعة للجنة عقدت في يناير من العام الماضي في موسكو.

أما عن الدعوة لقيام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بزيارة موسكو، فقد أكد السفير الروسي بأنها ما زالت قائمة، وسوف تُنفذ بعد استقرار الأوضاع الوبائية في البلدين.