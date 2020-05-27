بلجيكا وفرنسا تعتقلان عددا من الأشخاص على صلة بوفاة مهاجرين فيتناميين

اعتقلت السلطات في فرنسا وبلجيكا أكثر من 20 شخصا على صلة بوفاة 39 مهاجرا فيتناميا، والذين تم العثور على جثثهم في شاحنة ببريطانيا العام الماضي،وفقا لما أعلنته السلطات اليوم الأربعاء.

وتسبب الاكتشاف المروع في أكتوبر من العام الماضي في صدمة ببريطانيا، وألقى الضوء على الاتجار بالبشر بعد العثور على حثث الأشخاص في شاحنة مبردة في إسيكس بالقرب من لندن.

ويواجه الأشخاص الـ 26 الذين أُلقي القبض عليهم حديثًا، اتهامات بالانتماء إلى منظمة إجرامية قامت بإيواء ونقل الأشخاص بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى آخرين - جميعهم من جنوب شرق آسيا - على مدار عدة أشهر. وتم نقل الاشخاص الذين عثر عليهم أموات داخل الشاحنة إلى بريطانيا على متن قارب من بلجيكا.

ويقول الإدعاء إنه تم اعتقال 13 شخصا يوم الثلاثاء في منطقة باريس الكبرى. وكانت الاعتقالات جزءًا من عملية دولية شارك فيها الإنتربول وسلطات بلجيكا وبريطانيا وفرنسا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.

ووقعت بالفعل عمليات اعتقال في بريطانيا وأيرلندا وفيتنام تتعلق بالاتجار بالبشر.