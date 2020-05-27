إزالة 34 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الوحدات المحلية للمراكز والمدن أزالت 34 حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف للقانون 119 على مساحة 745 مترا مربعا، و21 حالة تعد على أرض زراعية خاصة على مساحة 3053 مترا مربعا، و5 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 500 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أرض أملاك دولة على مساحة 10 أفدنة، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني خلال الفترة من 25 مارس الماضي وحتى أمس الثلاثاء، 812 حالة على الأرض الزراعية، بمساحة 3925 فدانا و18 قيراطا و8 أسهم، و2945 حالة إزالة مباني بمساحة 403 آلاف و766 مترا مربعا.

وجه المحافظ، بتكثيف تنفيذ عمليات الإزالة للمباني على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الأمن، والتصدي بكل حسم مع المخالفين، مشيرا إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة في الفترة الراهنة، لافتا إلى أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الأزمة.