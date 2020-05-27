 الأرصاد: طقس اليوم معتدل على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على غالبية الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 32

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:58 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 10:58 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، مائل للبرودة على جميع الأنحاء ليلًا.
وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، أنه من المتوقع تكون شبورة خفيفة صباحًا على القاهرة والوجه البحري، مشيرة إلى أن الرياح معتدلة تنشط أحيانًا على بعض الأنحاء.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 19 32
بورسعيد 20 25
الإسكندرية 20 25
شرم الشيخ 24 34
أسوان 23 39
كاترين 14 27
الإسماعيلية 16 32

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