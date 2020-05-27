محكمة فرنسية تؤجل الحكم بشأن تسليم متهم بالإبادة الجماعية في رواندا إلى 3 يونيو

رفضت دائرة بمحكمة الاستئناف في باريس طلبا من الرواندي فيليسيان كابوجا المتهم بارتكاب إبادة جماعية في بلاده بدفع كفالة، وأجلت قرارها بشأن تسليمه إلى محكمة دولية لجلسة الثالث من يونيو.

وكان لكابوجا دور مزعوم في الإبادة الجماعية للتوتسي خلال الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994.

وظهر كابوجا في محكمة الاستئناف بباريس اليوم الاربعاء على كرسي متحرك.

وتسعى محكمة تابعة للأمم المتحدة منذ أكثر من 20 عاما لمحاكمة كابوجا في سبع تهم بالتورط في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية. وأخبرت ممثلة الادعاء كلاريس تارون المحكمة أنه اختفى عام 2007 تقريبا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعقبته الشرطة الفرنسية أخيرا وعثرت عليه في شقة بإحدى ضواحي باريس حيث كان يعيش باسم مستعار.

ولكن بعد أن قرأ القاضي باسكال بيلين الجرائم التي تم اتهامه بارتكابها باستفاضة، ندد بها كابوجا باعتبارها أكاذيب، قائلا إنه كان يعمل مع أفراد أقلية التوتسي الذين استهدفتهم الإبادة الجماعية.

وقال من خلال مترجم "هذه كلها أكاذيب. ما كنت لأقتل زبائني... هذه أكاذيب".

وذكر بيلين في حيثيات الحكم إن كابوجا "شخص ظل هاربا لسنوات وحظي بدعم، لا سيما من أفراد عائلته"، ويعد استمرار اعتقاله ضروريا.

وأضاف بيلين إن المحكمة لم تعترض على أن كابوجا في حالة صحية سيئة، لكنها رأت أن احتياجاته الطبية يتم توفيرها له أثناء احتجازه. وأضاف أنه بالنظر إلى خطورة الجرائم المتهم فيها، فإن إطلاق سراحه يمكن أن يعرض النظام العام للخطر.