الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي: داعش لم يعد يشكل تهديدا

يشهد العراق منذ بداية العام نشاطا متصاعدا لتنظيم داعش أوحى بأنه أعاد إلى حد كبير تنظيم صفوفه بعد الهزائم التي لحقت به في السنوات الأخيرة على جانبي الحدود السورية – العراقية، إلا أن العميد يحيى رسول، الناطق العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أكد أن "داعش" لم يعد يشكل خطرا على العراق كما كان في السابق.

وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الأربعاء، إن خلايا التنظيم "شبه منتهية" و"لم تعد قادرة على تهديد مدننا ومواطنينا".

ووصف الحملات الأمنية التي أطلقتها القوات العراقية في الأسابيع الماضية ضد أوكار اختباء عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد بأنها "استباقية"، ولفت إلى أنها تتم بناء على معلومات استخباراتية.

وأكد أن داعش لا يسيطر على أي مناطق في العراق. وقال :"لا مكان لداعش في أرض العراق. عصابات هذا التنظيم لا تسيطر على أي أراض عراقية، وقواتنا تقوم بعمليات استباقية بشكل مستمر ضد أوكار الإرهابيين في السلاسل الجبيلة والمناطق الصحراوية لمنع الإرهابيين من الوصول إلى المناطق الآهلة بالسكان أو إعادة تنظيم قوة حتى لو كانت مصغرة".

وحول توزيع داعش مؤخرا لإصدارات مرئية تصور نشاط عناصره، قال العميد رسول إن "داعش يحاول أن يبرز إعلامياً من خلال نشر مقاطع فيديو، معظمها قديم، والقوات المسلحة العراقية تواصل، في المقابل، جهودها الاستخبارية للقضاء على بقايا الإرهاب".