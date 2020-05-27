لايبزج يفرط في الوصافة ويتعادل مع هيرتا برلين بالدوري الألماني

فرط فريق لايبزج في فرصة الصعود للمركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 2 / 2 مع ضيفه هيرتا برلين اليوم الأربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة.

وبقي لايبزج، الذي حقق تعادله الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني.

أما هيرتا، الذي كان يأمل في تحقيق فوزه الثالث على التوالي، فرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وبادر هيرتا بتسجيل هدف مبكر حمل توقيع لاعبه الصربي ماركو جروجيتش في الدقيقة التاسعة، لكن لوكاس كلوسترمان تعادل لفريق لايبزج في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 / 1.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث اضطر لايبزج للعب بعشرة لاعبين عقب طرد مارسيل هالستينبيرج في الدقيقة 63 لحصوله على الإنذار الثاني.

ورغم النقص العددي، أضاف باتريك سيتشيك الهدف الثاني لفريق لايبزج في الدقيقة 68، لكن فرحة أصحاب الأرض بهدف التقدم لم تدم طويلا، بعدما أحرز كريستوف بيونتيك هدف التعادل لهيرتا في الدقيقة 82 من ركلة جزاء، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة واحدة.