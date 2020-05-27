ميركل تؤكد أهمية استمرار قواعد وقيود الحماية من تفشي كورونا

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أهمية استمرار قواعد وقيود الحماية المشترك الذي كانت الحكومة الاتحادية والولايات قد أقرتها والتي تشمل الحفاظ على التباعد الاجتماعي بمسافه لا تقل عن 1.5 متر، وارتداء الأقنعة الطبية في وسائل النقل العام وفي الأماكن التي يتعذر الالتزام فيها بمسافة المتر ونصف مثل المحال والمتاجر والأماكن المزدحمة.

وأضافت في تصريح /اليوم الأربعاء/ عقب مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء حكومات الولايات الشرقية، أنه من المهم أيضا متابعة الحد الأقصى لمعدل الإصابة الجديد والبالغ 50 حالة و35 حالة في بعض الولايات لكل مئة ألف نسمة، وهو الحد الذي يلزم رفع حالات الطوارئ اذا تم تجاوزه.

وقالت ميركل "نحن لا نزال نعيش بداية الجائحة، ولم نصل بعد إلى لقاح أو دواء، لكننا قد نكون قد قمنا بفرض سيطرة بشكل أفضل على المرض، مشددة على أهمية الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا.

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية الألمانية اتفقت مع حكومات الولايات على تمديد القيود الاجتماعية بسبب كورونا حتى 29 يونيو المقبل.