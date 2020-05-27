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ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في النمسا إلى 15 ألفا و228 حالة

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 8:00 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 8:00 م

أعلنت وزارة الصحة النمساوية ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا في البلاد إلى 15 ألفا و 228 حالة من إجمالي عدد الإصابات والبالغ 16 ألفا و591 حالة.

وقال بيان لوزارة الصحة اليوم الأربعاء إن عدد المتبقين فى المستشفيات يبلغ 116 مريضا منهم 32 حالة في وحدات العناية المركزة بينما بلغ عدد الوفيات 645 حالة .

ومن ناحية أخرى، أجرى المستشار النمساوي سباستيان كورتس محادثات اليوم عبر الفيديو مع رؤساء حكومات ووزراء فى عدد من الدول التى حققت نجاحا كبيرا فى السيطرة على وباء كورونا ومنها استراليا ونيوزلندا والتشيك وكوستاريكا والدنمارك والنرويج واليونان .

وقالت مصادر في المستشارية أن المستشار النمساوي اتفق مع بقية المسئولين على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات لضمان تحقيق مزيد من التقدم فى مواجهة الوباء .


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