 آبل تعتزم إعادة فتح 100 متجر إضافي في أمريكا خلال الأسبوع الحالي - بوابة الشروق
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آبل تعتزم إعادة فتح 100 متجر إضافي في أمريكا خلال الأسبوع الحالي

آبل
آبل
واشنطن - (د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 4:07 ص | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 4:07 ص

أعلنت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل، أمس الثلاثاء، اعتزامها إعادة فتح حوالي 100 متجر تجزئة إضافي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي، حيث سيقتصر نشاط أكثر من نصف هذه المتاجر على خدمة تسليم البضائع فقط.

وذكرت آبل في بيان "خلال الأسبوع الحالي سنعود لخدمة عملائنا في أماكن كثيرة بالولايات المتحدة.. من أجل سلامة وراحة العملاء ستقدم أغلب الفروع خدمة تسليم البضائع التي تم حجزها عبر الإنترنت فقط على باب المتجر".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الشركة ستفتح المتاجر في ولايات أريزونا وكاليفورنيا وفلوريدا وجورجيا وإنديانا وكانساس وكنتاكي ونيفادا وميسوري وميشيجان ونيو مكسيكو وأوهايو ونيويورك وأوريجون وبنسلفانيا وساوث كارولينا وتينيسي وتكساس وويسكنسون وفيرجينيا ويوتا.

في الوقت نفسه فإن المتاجر التي ستسمح بدخول العملاء إليها ستلزمهم بالخضوع لقياس درجة الحرارة والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.


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