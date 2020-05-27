 الصين ترفض بشدة أي محاولات للتدخل في شئون «هونج كونج» - بوابة الشروق
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الصين ترفض بشدة أي محاولات للتدخل في شئون «هونج كونج»

أ ش أ:
نشر فى : الأربعاء 27 مايو 2020 - 4:06 م | آخر تحديث : الأربعاء 27 مايو 2020 - 4:06 م

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، أن قضية تشريع الأمن القومي لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة شأن داخلي للصين، وليس لأي دولة أجنبية الحق في التدخل فيها، مشددة على معارضة الصين بشدة لأي قوى خارجية تحاول التدخل في شؤون المنطقة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" اليوم، تعليقا على تصريح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن تشريع قانون لحماية الأمن القومي في هونج كونج شأن داخلي صيني، وأن فرض الولايات المتحدة الضغوط على الصين بهذا الشأن مسألة "غير مسبوقة".

وقال جيان "إن الصين تتفق تماما مع الموقف الإيجابي لوزير الخارجية الروسي وتقدره بشدة، وهو ما يعكس تماما المستوى العالي للعلاقات الصينية الروسية، تحت القيادة الاستراتيجية لرئيسي البلدين.

وأكد أن شراكة التنسيق الاستراتيجي الشاملة بين الصين وروسيا في العصر الجديد حافظت على تنمية صحية ومستقرة، وخاصة في القضايا التي تتعلق بمصالحهما الجوهرية، حيث يدعم بعضهما البعض بقوة دائما.


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