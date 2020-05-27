محافظة الإسماعيلية تقرر وقف إصدار تراخيص البناء والتعديل لمدة 6 أشهر

قرار جديد يلزم اتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق مدن المحافظة بطلاء واجهات المبانى خاصتهم باللون البيج الفاتح

نشرت الوقائع المصرية-ملحق الجريدة الرسمية- قرار محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، لوقف إصدار تراخيص البناء أو تراخيص تعديل المباني بالمحافظة لمدة 6 أشهر تبدأ من اليوم الأربعاء.

ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية ومع عدم الإخلال بالتراخيص السابق صدورها للمواطنين قبل العمل بهذا القرار توقف تراخيص البناء الجديدة كما توقف تراخيص التعديل في المبانى القائمة

بالتعلية أو التوسعة أو التعديل بجميع مدن وأحياء المحافظة لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وأناط القرار بالجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمراكز المدن والأحياء كل فى نطاق ودائرة اختصاصه تنفيذ هذا القرار ووقف إصدار أى تراخيص جديدة

وعدم إصدار بيان صالحية الموقع للبناء من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وعدم قبول أية طلبات من المواطنين فى هذا الشأن خلال مدة سريان

هذا القرار وتزال بالطريق الإدارى كافة أعمال البناء المخالفة بنطاق المحافظة خلال مدة سريان القرار أولا بأول ويسمح فقط لمن سبق صدور ترخيص لصالحه قبل العمل بهذا القرار باستكمال أعمال تنفيذ الترخيص الصادر له فى إطار القانون.

كما أصدر المحافظ قرارا آخر ألزم فيه

ذوى الشأن واتحادات الشاغلين وأصحاب العقارات والوحدات السكنية الكائنة بنطاق مدن المحافظة المبادرة إلى سرعة طلاء واجهات المبانى خاصتهم باللون البيج الفاتح وطلاء النوافذ باللون النبيتى وذلك حفاظا على المظهر الحضاري والصورة

البصرية والجمالية للمحافظة.