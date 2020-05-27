الحكومة الكينية تتعهد بإنهاء اختناق مروري بطول 50 كيلومترا على حدودها مع أوغندا

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أعلنت الحكومة الكينية، أمس الثلاثاء، أن الاختناقات المرورية التي تعطل مرور المركبات على الحدود إلى أوغندا منذ عدة أيام سيتم إنهاؤها في أقرب وقت ممكن.

ويؤدى الاختناق المروري الذي يبلغ طوله 50 كيلومترا تقريبا إلى إبطاء حركة نقل البضائع في أحد أهم ممرات النقل في منطقة البحيرات الكبرى منذ عدة أيام. ويربط الطريق بين ميناء مومباسا الكينى وأوغندا الدولة المغلقة غير الساحلية.

وتوقفت الشاحنات على الجانب الكيني من منطقة مالابا الحدودية . وألقى وزير النقل في البلاد باللائمة على مجموعة من سائقي الشاحنات الساخطين.

وقال الوزير جيمس ماتشاريا عبر شاشة التلفزيون الوطني: "كان لدينا بعض العناصر التي جاءت لتحريض السائقين الآخرين".

وأفاد السائقون بتعرض شاحناتهم للرشق بالحجارة، وبأن الأوغنديين رفضوا بيع الأغذية لهم وأخذوا يشيرون إليهم باسم "مصابو الكورونا " في إشارة إلى أنهم يحملون فيروس كورونا المستجد.

وأفادت صحيفة "إندبندنت" الأوغندية يوم الجمعة الماضي بأن أكثر من 500 شاحنة علقت عند نقاط دخول مختلفة في المنطقة بسبب مشكلات متعلقة بفحص كوفيد- 19.