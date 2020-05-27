مصادر: إيطاليا وأسبانيا تتلقيان أكبر حصة من مخصصات خطة التعافي من جائحة كورونا

أظهرت وثيقة أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن إيطاليا قد تحصل على نحو 173 مليار يورو ( 6ر189 مليون دولار) على هيئة منح وقروض بموجب خطة التعافي من جائحة كورونا، في حين سوف تحصل أسبانيا على أكثر من 140 مليار يورو.

وأوضحت الوثيقة أن مقترح المفوضية الأوروبية خصص 8ر81 مليار يورو لروما من المنح المتاحة و 9ر90 مليار يورو على هيئة قروض.

وبالنسبة لمدريد، سوف تحصل على 3ر77 مليار يورو على هيئة منح بالاضافة إلى قروض بقيمة 1ر63 مليار يورو .

وبالمقارنة، سوف تحصل ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، على 8ر28 مليار يورو على هيئة منح. وسوف تكون ضمن عشر دول لن تحصل على قروض. ومع ذلك، يحق لدول الاتحاد الأوروبي الـ27 التقدم بطلب للحصول على منح.