حليف سابق لأردوغان: هناك جوا من الخوف يسود تركيا

باباجان: حدث تآكل في مؤسسات الدولة في ظل حكم العدالة والتنمية



قال وزير الاقتصاد التركي السابق علي باباجان، أمس الثلاثاء، إن هناك جوا من الخوف يسود تركيا في ظل حكم حزب العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان.

وأضاف باباجان في مقابلة مع قناة "هالك" اليسارية أن مكافحة القيود المفروضة على حرية الرأي في البلاد، هي قضية يمكن أن توحد الفصائل السياسية المتنوعة في البلاد في مواجهة استبداد أردوغان، حسبما نقلت صحيفة "جمهورييت" التركية.

وتعهد وزير الاقتصاد السابق الذى أسس حزب الديمقراطية والتقدم "ديفا" المنافس للحزب الحاكم فى مارس الماضي، بإطلاق سراح المسجونين السياسيين في البلاد، كأول عمل له اذا فاز حزبه بالسلطة .

وقال باباجان إن إطلاق سراح الصحفيين المعارضين أمر يتعلق بالإرادة السياسية ويمكن تحقيقه من خلال " بحركة إصبع ".

ولفت باباجان إلى أنه تم تحذيره من تشكيل حزب لمعارضة الرئيس من قبل أصدقائه الذين قالوا إنه سيواجه " سلطة الدولة الهائلة " التي تسيطر ايضا على القضاء. إلا أنه قال انه لم يتمكن من الوقوف مكتوف يجنبه ولا يفعل شيئا "بينما كانت البلاد في مثل هذه الحالة".

واعتبر باباجان أن تعزيز السلطة الرئاسية زاد من حدة المشاكل السياسية في تركيا.

وقال باباجان إنه حاول انتقاد سياسات الحزب من الداخل ولكنه غادر بمجرد أن أدرك أنه سيكون من المستحيل حل مشكلات الحزب الذى تآكلت هياكله ومؤسساته الداخلية.

وأضاف أنه حدث تآكل مماثل في مؤسسات الدولة في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، مما جلب مشاكل عميقة لاقتصاد البلاد تفاقمت خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.