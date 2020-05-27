الرئيسان الروسي والفنلندي يبحثان هاتفيا سبل مكافحة كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، مسائل مكافحة فيروس كورونا.

نقلت النبأ وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمكتب الصحفي للكرملين، اليوم الأربعاء، حيث

أشار الرئيسان إلى التعاون الجيد بين الإدارات المختصة في روسيا وفنلندا بشأن مكافحة الوباء.

كان رئيس فنلندا، ساولي نيينيستو، قد شكر، في وقت سابق، روسيا على الإجراءات التي اتخذتها البلاد في مواجهة فيروس كورونا. مشيرا إلى أن موسكو تبذل كل ما بوسعها لمنع انتشار الفيروس، بما في ذلك منع الفيروس من دخول فنلندا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، تفشي فيروس كورونا المستجد "جائحة"، ووفقاً لأحدث بيانات المنظمة بلغ إجمالي عدد الإصابات 5512055 شخصاً حول العالم، توفي منهم 346612 شخصاً.