لاجارد: اقتصاد منطقة اليورو سينكمش هذا العام بنسبة تتوافق مع توقعات البنك المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن اقتصاد منطقة اليورو يواجه انكماشا هذا العام يتوافق مع أكثر التوقعات تشاؤما للبنك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول إنه من المرجح ان ينكمش اقتصاد منطقة اليورو بنسبة تتراوح ما بين 8% إلى 12 % .

وأضافت: "سوف يكون لدينا رؤية أفضل خلال الأيام المقبلة عندما نعلن إحصاءاتنا في مطلع الشهر المقبل، ولكن من المرجح أنها سوف تكون ما بين السيناريوهين المتوسط والحاد".

ومن المقرر أن يقوم البنك بتحديث توقعاته الرسمية للنمو والتضخم الأسبوع المقبل، عندما يجتمع المجلس الحاكم للبنك لمناقشة السياسة النقدية.

ويواجه اقتصاد أوروبا أسوأ أزمة منذ الحرب العالمية الثانية، عقب أن اضطرت شركات للإغلاق في ظل تفشي فيروس كورونا، مما كلف المنطقة مئات الآلاف من الوظائف حتى الآن. وكان البنك المركزي قد أعلن في مارس الماضي عن برنامج طارئ لشراء الأصول بقيمة 750 مليار يورو ( 822 مليون دولار) لدعم تكاليف الاقراض.