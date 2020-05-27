تحسن مبيعات التجزئة وتراجع البطالة في النرويج

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاءالنرويجي الصادرة اليوم الاربعاء، تحسن مبيعات التجزئة وتراجع معدل البطالة في النرويج خلال الشهر الماضي.

وذكر مكتب الإحصاء أن مبيعات التجزئة سجلت خلال الشهر الماضي زيادة شهرية بنسبة 8ر4% بعد تراجعها بنسبة 9ر0 في المئة خلال مارس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 5ر2 في المئة خلال الشهر الماضي.

وزادت مبيعات سلع الترفيه والثقافة خلال نيسان/أبريل الماضي بنسبة 1ر24 في المئة شهريا، وزادت مبيعات الأجهزة المنزلية بنسبة 7ر14 في المئة.

ومع استبعاد مبيعات السيارات ومحطات الوقود زادت مبيعات التجزئة بنسبة 5ر5 في المئة شهريا بعد ارتفاعها بنسبة 2ر0 في المئة خلال الشهر السابق.

وسجلت مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 8ر3 في المئة سنويا بعد زيادة بنسبة 3ر1 في المئة سنويا خلال الشهر السابق.

من ناحية أخرى أعلن مكتب الإحصاء النرويجي تراجع معدل البطالة في مارس الماضي إلى 6ر3 في المئة مقابل 9ر3 في المئة في ديسمبر الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل البطالة إلى 4 في المئة.

يذكر أن بيانات معدل البطالة في مارس تشير إلى متوسط أرقام البطالة خلال الفترة من فبراير إلى أبريل الماضيين، في حين تمثل بيانات البطالة في ديسمبر الماضي متوسط البيانات خلال الفترة من نوفمبر إلى يناير الماضيين.

كان معدل البطالة في النرويج خلال فبراير الماضي 5ر3 في المئة.

وتراجع عدد العاطلين في النرويج خلال مارس الماضي إلى 101 ألف عاطل مقابل 110 آلاف عاطل في ديسمبر الماضي.