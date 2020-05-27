9 إصابات جديدة بكورونا في تايلاند

أبلغت تايلاند عن تسع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 ) جميعها تتعلق بالتايلانديين الذين عادوا من الخارج ، ليصل العدد إلى 3054 ، منذ تفشي المرض في يناير الماضي.

ولم ترد أنباء عن حدوث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ولا يزال عدد الوفيات عند 57.

وقال ثويسيلب ويسوانويوثين ، المتحدث باسم مركز لجنة (كوفيد - 19 ) لإدارة الحالات - في بيان له أوردته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية - إن الحالات الجديدة المصابة تشمل ستة طلاب عادوا من المملكة العربية السعودية من رحلة طيران إلى ماليزيا تديرها ماليزيا.

وقال إن الرحلة التي تقل الطلاب ، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 33 سنة ، هبطت في مطار كوالالمبور الدولي ثم سافروا بالحافلة إلى نقطة تفتيش بادانج بيسار في مقاطعة سونغخلا الجنوبية قبل التوجه إلى مرافق الحجر الصحي بالولاية.

وقال "قد تغلق نقاط تفتيش بادانج بيسار مؤقتًا بسبب التطهير".

وأضاف ثويسيلب أن الحالات الجديدة الأخرى كانت لطالبين تايلانديين يبلغان من العمر 18 و 27 سنة عادا من الولايات المتحدة ، ورجل تايلاندي يبلغ من العمر 34 عامًا ، مدلك عاد من قطر.

ومن بين 3054 حالة ، قال إن ما مجموعه 1190 حالة كانت من المرضى الذين كانوا على اتصال وثيق بالحالات المؤكدة ، و 284 في المهن المعرضة للخطر ، و 276 من استاد الملاكمة ، و 269 من التايلانديين الذين عادوا من الخارج و 226 من أماكن الترفيه.

وحتى الآن ، تم شفاء 2931 مريضاً، بينما لا يزال 66 منهم يخضعون للحجر في المستشفيات.