وزير الخارجية الروسي يبحث مع مدير عام «الصحة العالمية» جهود مكافحة كورونا في العالم وسوريا

بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد في العالم وخاصة في سوريا.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني لقناة " روسيا اليوم" الإخبارية، أن لافروف وأدهانوم جيبريسوس ناقشا نتائج الدورة الـ 73 لجمعية الصحة العالمية، التي عقدت في 18-19 مايو الجاري.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الروسي أكد دعم بلاده الثابت لجهود منظمة الصحة العالمية الرامية إلى تنسيق مساعي أعضائها في سبيل تجاوز جائحة الفيروس التاجي المستجد.

وأوضح البيان أن لافروف اكد للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية على الدعم الذي تقدمه روسيا إلى شركائها الدوليين لمساعدتها في احتواء الجائحة وتبعاتها.

ولفت بيان الخارجية الروسية إلى أن الجانبين بحثا أيضا آفاق التعاون المستقبلي بين روسيا والمنظمة وسبل زيادة فعالية التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، واتفقا على إجراء تقييم لكيفية تجاوب المجتمع الدولي مع الجائحة.

وتابع البيان " أن لافروف وأدهانوم جيبريسوس استعرضا الوضع في سوريا، مع التركيز على الإجراءات التي تتخذها الوكالات الأممية المختصة، بما فيها منظمة الصحة العالمية، بغية تحسين الوضع الإنساني في البلاد ومساعدتها في مواجهة انتشار فيروس كورونا".

وأشار إلى أن الجانبين أكدا ضرورة أن تبذل هذه المساعي بالتوافق مع المبادئ التوجيهية الخاصة بتقديم الدعم الإنساني، بما يشمل التنسيق مع الحكومة السورية، لافتا إلى أن أدهانوم جيبريسوس أعرب عن امتنانه لروسيا إزاء دعمها المستمر على مدى سنوات لمنظمة الصحة العالمية، وأشاد بسياسة روسيا المتكاملة في تجاوز الجائحة وبما أحرزته من نجاحات في هذا السبيل.