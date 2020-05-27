رئيس إيران يأمر بسن قوانين أكثر صرامة بعد مقتل فتاة عمرها 14 عاما

في أعقاب مقتل فتاة إيرانية (14 عاما) والذي أثار احتجاجات في أنحاء البلاد، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى سن قوانين أكثر صرامة تتعلق بجرائم الشرف، وذلك خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، بحسب ما أفادت به وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا".

وتعرضت رومينا أشرفي للقتل على يد والدها في مدينة تالش بمحافظة جيلان، شمالي إيران الأسبوع الماضي. وتردد أنها كانت تحب رجلا أكبر منها في السن وأنها هربت معه.

وكانت السلطات اعتقلت الاثنين وأعادت رومينا إلى منزلها، حيث قطع والدها رأسها أثناء نومها، وفقا لوسائل إعلام إيرانية. واعتقلته السلطات.

وينص القانون الإيراني على دفع الدية تعويضا لعائلة الضحية، وعلى عقوبة السجن التي تصل إلى 10 أعوام بحد أقصى في جرائم قتل الأقارب والتي تتم تحت اسم الشرف.

وينص القانون في إيران على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة في جرائم القتل.

وأعرب كثير من الإيرانيين عن غضبهم إزاء الجريمة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما أعربوا عن احتجاجهم ضد الحكومة والسلطة القضائية لعدم تعديل القوانين منذ الثورة الإسلامية في إيران قبل 41 عاما.